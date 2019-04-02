رياضة | بالأسماء.. 13 لاعبًا "في خبر كان" مع ريال مدريد وزيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. 13 لاعبًا "في خبر كان" مع ريال مدريد وزيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت صحيفة "الماركا" الإسبانية، أسماء عدد من اللاعبين في ريال مدريد سيكونوا في موقف صعب بدايةً من فترة الانتقالات الصيفية القادمة خصوصاً أن البعض منهم أصبح خارج حسابات الفرنسي زين الدين زيدان.

وقالت الصحيفة أن هناك تغييرات كبيرة ستحدث داخل تشكيلة ريال مدريد ولكن الصيف لن يكون للتعاقدات فقط بل هناك عدد من اللاعبين أمام "مُستقبل معلق" وهم حوالي 13 لاعباً.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين؛ الويلزي جاريث بيل الذي يبدو أن وقته انتهى في السانتياجو رغم إبلاغ ممثليه برغبته في البقاء، وهناك أيضاً رافاييل فاران الذي يريد المغادرة رغم رغبة النادي في بقاءه، بجانب كيلور نافاس الذي يشبه موقف فاران.

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ويتوقع أن يظل لوكا زيدان مع الفريق لموسم آخر لكن النادي يترقب وصول عروض له، وينتظر أن يغادر المدافع خيسوس فاييخو سواء على سبيل الإعارة أو بيع نهائي فيما سيكون ماركوس يورينتي تحت تقييم زيدان لمعرفة مستقبله.

ويعد موقف داني سيبايوس مشابهاً ليورينتي بمعنى أنه سيخضع لرغبة زيدان سواء بالبقاء أو الرحيل وفي حال تعاقد النادي مع بوجبا أو هازارد أو كيليان مبابي فالبالتالي سيكون إيسكو خارج السانتياجو بشكل طبيعي.

فيما أشارت الصحيفة الإسبانية إلى صعوبة بقاء ماريانو نظراً لعدم تقديم أوراق اعتماده، أما موقف مارسيلو لا يزال غامض ويمكن أن تكشف عنه الأيام المقبلة سواء بالبقاء أو مزاملة كريستيانو رونالدو في يوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة أسماء ثلاثة لاعبين آخرين وهم؛ "كريم بنزيما وإبراهيم دياز وفالفيردي" ففي حالة ضم مهاجمين من العيار الثقيل بحجم روبرتو فيرمينو أو هاري كين ويوفيتش سيكون تواجد بنزيما صعب في الريال.