رياضة | باروط يودّع دوري مراكز الشباب من دور الثمانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باروط يودّع دوري مراكز الشباب من دور الثمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق مركز شباب باروط مباراته أمام فريق طود الاقصر بدور الثمانية بالتصفيات النهائية لدورى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بنتيجة 1 / 2 وذلك فى اطار المباراة التى جمعت بين الفريقين بمحافظة اسيوط .

تقدم هيثم عبد الروؤف لمركز شباب باروط من ركلة جزاء فيما أحرز لطود اللاعب " تريكه " .

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وكان مركز شباب باروط بقيادة مديره الفنى محمد حسن ادم قد لعب المباراة بتشكيل مكون من ( مانجا وراضي مسموع ومحمود نادي و أحمد سمير وأحمد سنتانه وجمال سيد وهشام مفتاح وعلي قرني وعبد الرحمن الشاروني وعبد الرحمن رفعت وهيثم عبد الروؤف ).

يذكر أن تأهل مركز شباب الطود، لدور الثمانية، على حساب فريق مركز شباب النهضة بالجيزة بثلاثية، مقابل هدف، فيما تأهل فريق مركز شباب باروط، لبطولة الجمهورية لمراكز الشباب، عقب فوزه بلقب دوري مراكز الشباب لكرة القدم بنسختها السادسة ببني سويف، إذ فاز في المباراة النهائية على مركز شباب سمسطا، بهدف نظيف.

فيما وصل لهذا الدور بعد فوزه على فريق مركز شباب الإصلاح الزراعي، بطل محافظة القليوبية، في مباراة دور الـ 16، بهدف دون رد.