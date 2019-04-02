رياضة | تعرف على بدلاء ومستبعدي الأهلي أمام الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على بدلاء ومستبعدي الأهلي أمام الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي ستقام بعد قليل ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :- علي لطفي - صالح جمعة - مروان محسن - سعد سمير - حسام عاشور - محمد هاني - رمضان صبحي.