رياضة | القناة ينهي تدريبه الرئيسي استعدادا للشمس (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة ينهي تدريبه الرئيسي استعدادا للشمس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريبه الرئيسي اليوم استعدادا للقاء الشمس في اطار الجولة الرابعة والعشرون من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة الخميس المقبل علي ملعب القناة القديم بالإسماعيلية

افتتح التدريب بمحاضرة تحفيزية قصيرة طالبهم فيها بضرورة استمرار النتائج الجيدة للنهاية

وعقب المحاضرة قام اللاعبين بالجري حول الملعب استغرق 10 دقائق ثم بعض المحطات البدنية استغرقت 20 دقيقة ثم مربعات بالكرة استغرقت 20 دقيقة ثم قسم الفريق لأربع مجموعات كل مجموعة فريقين وادوا تقسيمتين علي منتصف الملعب

ويستمر غياب مهاجم الفريق وهدافه شريف اشرف عن المباراة لعدم تعافيه من الاصابة بعد وغياب ايضا مدافع الفريق خالد الحسيني لتعرضه للطرد اللقاء الماضي أمام الترسانة.