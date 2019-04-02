رياضة | سنتريس يفوز على العمراوي ويتأهل لقبل نهائي مراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سنتريس يفوز على العمراوي ويتأهل لقبل نهائي مراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريق مركز شباب سنتريس للدور قبل النهائي في بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم، عقب تخطي عقبة فريق العمراوي - حامل اللقب - بركلات الترجيح خلال المواجهة الصعبة التي أقيمت الثلاثاء، في ملعب رأس البر، ضمن مواجهات دور الثمانية.

بدأ فريق سنتريس اللقاء بقياده المدير الفنى جمال عرفه بتشكيل ضم : رامى سامى ، رضا على ، ايهاب سعيد ، كريم شحاته ، فتحى جمال ، شعبان جمال، محمد حسام ، محمد حسنى ، علاء محمود ، مصطفى مجدى ، محمود جمال .

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فيما جاء فريق العمراوى يضم : وليد السيد ، شهاب عراقى ، محمد علاء ، أحمد عبد الرحمن، محمود رشاد ، محمد أحمد ، أحمد مجدي ، أحمد جابر ، على ثابت ، أحمد سمير ، أحمد رمضان .

فشل كلا الفريقان في إحراز أهداف خلال الوقت الأصلي للمباراة، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمت تأهل الفريق المنوفي للدور المقبل، بالفوز 3-2 حيث تصدى حارس سنتريس لثلاثة ركلات ترجيح.

أدار اللقاء الحكم محمد عماره، وعاونه أشرف عرفات، وحسن أبو يوسف.