رياضة | جروس يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة فريقه لخوض مباراة سموحة ، في الجولة 24 لمسابقة الدوري ، والمقرر اقامتها غد الاربعاء على ملعب بتروسبورت.

وضم قائمة الزمالك لمواجهة سموحة كلا من :

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد

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في خط الدفاع : بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حازم إمام - حمدي النقاز- كماتشو.

في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمود عبد المنعم كهربا - إبراهيم حسن - يوسف أوباما - أحمد زيزو - محمد إبراهيم.

في خط الهجوم : عمر السعيد - خالد بو طيب