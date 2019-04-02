رياضة | عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الأهلي كلا من :- حراسة المرمى : محمد الشناوي Advertisements ‏خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول ‏خط الوسط : عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا ‏خط الهجوم : وليد أزارو.

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