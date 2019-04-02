رياضة | تشكيل ناري للاتحاد السكندري أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري للاتحاد السكندري أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن تشكيل فرقه الذي سيخوض به مواجهة الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي..

حراسة المرمى: الهاني سليمان

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