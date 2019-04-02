رياضة | شاهد بالصور.. إصلاحات في ملعب برج العرب قبل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد بالصور.. إصلاحات في ملعب برج العرب قبل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام عمال ستاد الجيش ببرج العرب بالأسكندرية، ببعض الإصلاحات في أرضية الملعب قبل حوالي ساعة ونصف من موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المٌقرر لها السابعة والنصف، مساء اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وحاول عدد من العمال رش رمال في أرضية الملعب لتلاشي الحفر المتواجدة في بعض مناطق الملعب، في ظل سوء حالة أرضية ملعب المباراة بعد حالة الطقس السيئة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية من أمطار شديدة، بالإضافة إلى خوض مباراة الأهلي والزمالك عليها يوم السبت الماضي.