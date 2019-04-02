رياضة | زيدان يوجه رسالة قاسية لمنتقديه بسبب ابنه "لوكا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يوجه رسالة قاسية لمنتقديه بسبب ابنه "لوكا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على الانتقادات التي تعرض لها بعد مشاركة ابنه "لوكا" في المبارة التي جمعت الفريق الملكي مع فريق هويسكا، في الدوري الإسباني، وانتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال "زيدان" في تصريحات صحفية: "لوكا يلعب لريال مدريد لمدة 16 عاما، مثله مثل داني كارفاخال. لوكا واحد منهم، ثم يريد الناس اللجوء لحجة العلاقات الشخصية.. هذا أمر لا يهمني".

وأضاف: "هذه الانتقادات لا تغير أي شيء، فمن يعرفني يعرف أن لوكا هنا بسبب جدارته، لا أكثر".

وكان "زيدان" تلقي انتقادات قوية بسبب اشراكه ابنه "لوكا" خلال لقاء هويسكا بالدوري الاسباني، وتحدث البعض أن مشاركة الحارس الشاب تأتي لوجود والده على رأس الجهاز الفني للفريق الملكي فقط.