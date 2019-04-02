رياضة | الأهلي يشارك في تأبين "خالد توحيد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يشارك في تأبين "خالد توحيد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة الأهلي، وخالد مرسي مدير مقر النادي بالجزيرة، اليوم الثلاثاء، على حضور تأبين الكاتب الصحفي الراحل الدكتور خالد توحيد، رئيس قناة الأهلي، الذي أقامته نقابة الصحفيين، ورابطة النقاد الرياضيين بمقر النقابة.

زحضر التأبين، مجلس إدارة نقابة الصحفيين، ورابطة النقاد الرياضيين، ونجل الراحل خالد توحيد، بالإضافة إلى العديد من زملاء الفقيد.

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