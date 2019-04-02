رياضة | خطوة رسمية من هازارد للانضمام إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة رسمية من هازارد للانضمام إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي أولى الخطوات الجادة تمهيداً للانضمام إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

أفاد موقع الدون بالون الإسباني، أن هازارد بدأ في البحث عن منزل في مدينة مدريد خلال الفترة الماضية للانضمام للفريق الملكي بالموسم الجديد.

ودخل ريال مدريد في مفاوضات مع هازارد للانضمام للفريق في الصيف المقبل لتنفيذ ثورة التصحيح التي يسعي زيدان في تحقيقها لعودة الألقاب والانتصارات من جديد للفريق.

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