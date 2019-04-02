رياضة | خطوة رسمية من هازارد للانضمام إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة رسمية من هازارد للانضمام إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اتخذ البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي أولى الخطوات الجادة تمهيداً للانضمام إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.
أفاد موقع الدون بالون الإسباني، أن هازارد بدأ في البحث عن منزل في مدينة مدريد خلال الفترة الماضية للانضمام للفريق الملكي بالموسم الجديد.
ودخل ريال مدريد في مفاوضات مع هازارد للانضمام للفريق في الصيف المقبل لتنفيذ ثورة التصحيح التي يسعي زيدان في تحقيقها لعودة الألقاب والانتصارات من جديد للفريق.
واكدت التقارير على أن ممثلين الدولي البلجيكي هازارد سافروا إلى مدريد وبالتحديد في مدينة لافينكا للبحث عن منزل للاعب بالقرب من مواطنه تيبو كورتوا حارس الفريق.
واشار الموقع إلى أن ريال مدريد قد عرضا لتشيلسي في الفترة الماضية بقيمة 80 مليون يورو لكن إدارة البلوز ترغب في رفع مبلغ الصفقة مع الانتظار حتي أبريل المقبل لمعرفة القرار النهائي حول عقوبة الفيفا بحرمان النادي من التعاقدات لفترتين متتاليتين.
وبجانب هازارد يبحث ريال مدريد عن التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا تحسباً لرحيل واحد من الثنائي توني كروس أو مودريتش في الصيف.
كما يخطط بيريز رئيس ريال مدريد للتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان لتعزيز الخط الهجومي.