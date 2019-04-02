رياضة | اليونايتد يواجه خطر رحيل نجومه لبرشلونة وباريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونايتد يواجه خطر رحيل نجومه لبرشلونة وباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خطر رحيل ثنائي الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب ما أكدته تقارير صحفية بريطانية.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن مان يونايتد قد يسخر ماتا، الذي يتفاوض من أجل الانتقال إلى برشلونة، وهيريرا، الذي توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان.

ماتا وهيريرا ينتهي تعاقدهما مع مان يونايتد في صيف عام 2019، ويحق لهما الأن الدخول في مفاوضات مع أي ناد، من أجل الانتقال إليه في الموسم المقبل.

مان يونايتد يجري الأن محادثات مع ماتا وهيريرا بشأن تجديد عقودهما، ولكن لم يحدث أي جديد في المفاوضات بين اللاعبين والنادي.

Advertisements

هيريرا كان قد أكد خلال فترة التوقف الدولي أن شائعات رحيله إلى باريس سان جيرمان تبدو منطقية، بينما أكد ماتا أنه يأمل العودة إلى إسبانيا.

برشولنة معجب بقدرات وإمكانيات ماتا، خصوصًا في ظل انتهاء عقد اللاعب في يونيو المقبل، وسوط وجود شكوك حول مستقبل راكيتيتش.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع لاعب أو إثنين بدون مقابل، من أجل توفير الأموال لصفقات صيفية أخرى، حيث يريد البلوجرانا ضم ماتياس دي ليخت، من صفوف أياكس أمستردام.

ماتا وهيريرا كانا من ضمن اللاعبين الذين دخلوا في مفاوضات مع يونايتد هذا الموسم بشأن تجديد العقود، حيث أقنع سولشاير مارسيال بتجديد عقده، فيما أشار راشفورد إلى استعداده للقيام بذلك أيضًا.