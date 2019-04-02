رياضة | عاجل.. مورينيو يرحب بتدريب عملاق أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مورينيو يرحب بتدريب عملاق أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق الكرة الاول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بتوليه مهمة القيادة الفنية للعملاق البافاري يايرن ميونخ بعد ظهور أنباء تفيد بإقتراب رحيل المدير الفني الحالي نيكو كوفاتش الذي لم ينجح في إقناع الجماهير خلال موسمه الأول.

وقال مورينيو في مقابلة صحفية أنه من الممكن أن يفكر في قبول عرض بايرن ميونخ الالماني خاصةً أنه يريد الحصول على ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ثلاثة أندية مختلفة بالإضافة إلى تتويجه بلقب الدوري المحلي في خامس دولة.

ومن المنتظر أن يبدأ العملاق البافاري مشروع جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعويض عناصر الخبرة التي ستغادر أمثال فرانك ريبيري وآريين روبين.

وتعاقد البايرن مؤخراً مع ثنائي الديوك الفرنسية بنجامين بافارد ولوكاس هيرنانديز لتعويض الإخفاقات التي مر بها الفريق هذا الموسم بالخروج من دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر.