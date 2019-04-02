رياضة | صحيفة فرنسية تُفجرها: مبابي في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة فرنسية تُفجرها: مبابي في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز لحسم عدة صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وذلك لتدعيم صفوف الفريق بعد الموسم الحالي الكارثي.

وارتبط نادي ريال مدريد بالتعاقد مع الفرنسي الدولي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لكن تظل الأمور غامضة بسبب تمسك إدارة نادي العاصمة الفرنسية ببقاءه.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن مبابي سيلعب في ريال مدريد في الموسم المقبل بكل تأكيد وتصر على أن زيدان يلعب دوراً هاماً في تلك الصفقة.

وتشير تقارير صحفية إلى اهتمام زيدان بضم عدد من الصفقات الصيفية على رأى رأسها مبابي وهازارد نجم تشيلسي كما ارتبط اسم ثلاثي ليفربول بالريال وهم "روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني".