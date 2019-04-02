رياضة | باريس سان جيرمان يهدد ريال مدريد في الصفقة المنتظرة

وضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أنظاره على التعاقد هدف ريال مدريد في الصيف المقبل.

وذكر موقع Le10 Sport الفرنسي أن نادي باريس سان جيرمان سيتنافس مع ريال مدريد على التعاقد مع دي خيا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويخطط باريس سان جيرمان لتقديم راتب أسبوعي كبير لدي خيا لإقناعه بالانضمام للنادي الفرنسي حيث سيكون الراتب قدره 400 ألف يورو.

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ويلعب دي خيا مع نادي مانشستر يونايتد منذ عام 2011 قادمًا من نادي أتليتكو مدريد الإسباني.

وكان دي خيا قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لفريق ريال مدريد في صيف 2015، لكن الصفقة فشلت في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.