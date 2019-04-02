رياضة | خبر سار لجماهير الزمالك قبل موقعة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير الزمالك قبل موقعة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس خبرا سارا قبل مواجهة سموحة، غدا الأربعاء، في بطولة الدوري.

وأثبتت الأشعة التي أجراها التونسي حمدي النقاز، تعافيه من الإصابة التي كانت قد أبعدته عن المشاركة في مباراة القمة الخيرة يوم السبت الماضي.

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وبات اللاعب جاهزًا للمشاركة في مباراة سموحة يوم غدٍ الأربعاء، حيث سيكون قرار مشاركته وفق رؤية الجهاز الفني، الذي قد يؤثر الإبقاء عليه على دكة البدلاء ومنح الفرصة امام حازم إمام الذي قدم مباراة مميزة أمام الأهلي في الجولة الماضية.

ويواجه الزمالك نظيره سموحة غدًا، على ملعب بتر سبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الاسبوع الرابع والعشرون لبطولة الدوري المصري الممتاز.