رياضة | حراسة المرمي صداع في رأس زيدان

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أصر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مريد على أن اختيار ابنه لوكا للمشاركة ضد هويسكا يوم الأحد بناءً على تألقه.

وكان لوكا زيدان مفاجأة المدرب زين الدين زيدان في التشكيلة الأساسية للميرينجي ضد هويسكا ، بالإضافة إلى إبراهيم دياز ، وكان آخر مرة شارك فيها حارس المرمى لوكا زيدان مع الفريق الأول منذ المباراة الأخيرة في الموسم الماضي ضد فياريال ، لكنه لم يلعب مطلقًا في سانتياجو بيرنابيو.

تم اختيار اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا متقدماً على كيلور نافاس وتيبو كورتوا، حيث أشار المدرب إلى أن ابنه يمكن أن يظهر أكثر في الأوقات المقبلة.

وقال زيدان للصحفيين اليوم الثلاثاء: تم اختيار لوكا بسبب عمله الشاق ولا شيء غير ذلك.

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أضاف زيزو :إنه جزء راسخ من فريقنا وقد ظل في النادي منذ أربع سنوات ... من الطبيعي أن يتحدث عنه بالنسبة لي ، لكنه مثل أي لاعب شاب آخر في مدريد.

تابع زيزو :أنا لا أهتم لأولئك الذين يدلون بملاحظات شخصية ، مدريد نادي يقدم الفرص للاعبين الشباب الذين يستحقون فرصتهم.

أكمل زيزو :لا نعرف ما سيكون عليه حارس المرمى في النادي في الموسم المقبل ولكن مع استمرار الأمور ، لدينا ثلاثة حراس مرمى جيدون ، لذلك سيتضح هذا الموقف قريبًا.

اختتم :التناوب أمام فالنسيا؟ لقد قلت إن هذه هي الخطة بعد مباراة هويسكا ، ونحن نتطلع حقًا إلى هذه المباراة على الرغم من الوقت المتأخر لبدء المباراة.