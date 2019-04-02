رياضة | حسم مصير مالكوم مع برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن تصريحات أدلي بها جناح برشلونة مالكوم فيليبي، يعد مشاركته في مباراة إسبانيول ببطولة الدوري الإسباني حول مستقبله.

وأكد النجم البرازيلي خلال هذه التصريحات التي نتقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أنه يرغب في البقاء مع النادي، والاستمرار في المنافسة مع زملاءه حتى يحصل على فرصته بالمباريات.

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وأشارت الصحيفة الكتالونية، إلى أن هناك اتفاق بين مالكوم ووكيله للاجتماع بإدارة برشلونة ببداية شهر إبريل للحديث عن وضعه بالفريق، ولكن بعد مشاركته في مباراة السبت الماضي، أصبحت رؤية اللاعب البرازيلي متغيره بعض الشيء وطلب من وكيله تأجيل الاجتماع للتركيز فقط حول هدفه مع الفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم الحالي، ومحاولة المساعدة في تحقيق حلم الثلاثية الذي ينتظره عشاق البلاوجرانا.

وكان مالكوم قد انتقل إلى صفوف برشلونة قادما من نادي بوردو الفرنسي وذلك خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بمقابل مادي قيمته 41 مليون يورو .

ولم يقنع المدرب الإسباني أرستو فالفيردي بقدرات اللاعب البرازيلي منذ قدومه إلى كتالونيا، لذلك كان يفكر اللاعب في الرحيل عن كامب نو، والبحث عن الانضمام لفريق جديد بعد نهاية الموسم خاصة وأن هناك اهتمام كبير من قب