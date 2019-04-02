انت الان تتابع تفاصيل خبر نهائي كأس أمير قطر في هذا الموعد.. تعرّف عليه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 أبريل 2019 06:42 مساءً - كشف الاتحاد القطري لكرة القدم، الثلاثاء، تفاصيل النسخة الـ47 من كأس أمير قطر، التي توصف بـ "أغلى الكؤوس"، ويحمل لقبها الدحيل بطل "الثلاثية المحلية" في الموسم الماضي.

وحدد اتحاد الكرة القطري الـ14 من أبريل الجاري موعداً لإجراء مراسم القرعة، كما كشف عن مراحل البطولة الخمس، وصولاً إلى المباراة النهائية المقررة في الـ16 من مايو المقبل، إضافة إلى تحديد الملاعب التي ستقام عليها المنافسات باستثناء الموقعة الختامية.

وتشارك في القرعة المرتقبة أندية دوري المحترفين، البالغ عددها 12 نادياً، بالإضافة إلى أربع فرق من أندية دوري الدرجة الثانية، حيث يتم توزيع الأندية في القرعة وفقاً لتصنيفها وترتيبها.

وتقام مباريات المرحلة الثانية بين أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث بالدرجة الثانية، إلى جانب الفريق المتأهل من المرحلة الأولى بين صاحبي المركزين الرابع والخامس بدوري الدرجة الثانية، والأندية صاحبة المراكز من التاسع إلى الثاني عشر من دوري نجوم قطر، في الـ20 والـ21 من أبريل الجاري على ملعبي "ثاني بن جاسم" بنادي الغرافة، و"حمد الكبير" بالنادي العربي.

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وتقام مباريات المرحلة الثالثة التي تجمع الفرق المـتأهلة من المرحلة الثانية مع الفرق أصحاب المراكز من الخامس إلى الثامن من "دوري نجوم QNB"، يومي الـ26 والـ27 من أبريل الجاري على ملعبي العربي والغرافة.

أما المرحلة الرابعة، وهي بمنزلة الدور ربع النهائي، فتجمع بين الفرق المتأهلة من المرحلة الثالثة مع أندية المربع الذهبي للدوري القطري الممتاز، حيث تقام المباريات يومي الثاني والثالث من مايو المقبل، على ملعبي الدحيل والعربي.

وتجمع المرحلة الخامسة بين الفرق الأربعة المتأهلة من المرحلة الرابعة، وتقام مبارياتها في الـ11 والـ12 من مايو المقبل، على استاد "جاسم بن حمد" بنادي السد، فيما تقام المباراة النهائية في الـ16 من الشهر ذاته، على أن يكون تحديد الملعب الذي سيحتضن النهائي لاحقاً.

تجدر الإشارة إلى أن نادي السد يُعد أكثر الأندية فوزاً بالكأس الغالية برصيد 16 لقباً مقابل 8 ألقاب للعربي، و7 ألقاب للغرافة، و6 ألقاب للريان، و4 ألقاب للأهلي، ولقبين للدحيل و"نادي قطر"، ولقب وحيد لـ"أم صلال".