رسميا.. المسابقات تحدد موعد مواجهتي الأهلي والزمالك

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تحرير:كريم أحمد ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م
الزمالك
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، الموعد النهائي للقاء الزمالك والمصري في الجولة الـ28 للدوري الممتاز، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، حيث قررت اللجنة إقامة المباراة يوم 11 أبريل الجاري، بعدما كان محددًا لها في جدول مسابقة الدورى أحد يومي 10 أو 11 موعدًا للقاء، وذلك بعد التعرف على موعد لقاء الفريق الأبيض أمام حسنية أغادير المغربي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي تقام يوم الأحد 7 أبريل الجاري بالمغرب، ضمن مباريات ذهاب البطولة.
وأكد عامر حسين، أن مباراة الأهلي مع المقاصة في الدوري، ستقام يوم 10 أبريل الجاري، بعدما كان محددًا لها يوم 9 من نفس الشهر، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 بالدوري، وقال عامر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إنه تم تحديد يوم 10 بعدما تحدد موعدي مواجهتي الأهلي مع صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري
وأكد عامر حسين، أن مباراة الأهلي مع المقاصة في الدوري، ستقام يوم 10 أبريل الجاري، بعدما كان محددًا لها يوم 9 من نفس الشهر، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 بالدوري، وقال عامر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إنه تم تحديد يوم 10 بعدما تحدد موعدي مواجهتي الأهلي مع صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويسعى الأهلي للفوز على نظيره الاتحاد السكندري، في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري الممتاز، حيث يدخل الأهلي هذه المباراة رافعًا شعار «لا بديل عن الفوز» من أجل تصدر جدول ترتيب المسابقة بشكل مؤقت.
وينتظر الزمالك مواجهة نظيره سموحة غدًا الأربعاء على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ24 بالدوري، حيث يسعى لمواصلة تربعه على قمة الدورى خلال الفترة المقبلة.
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