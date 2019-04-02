الان تتابع 6 آلاف يورو تطيح بجريندل من رئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
استقال راينهارد جريندل، اليوم الثلاثاء، من منصب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بعدما أكد تلقيه ساعة يد بقيمة ستة آلاف يورو، كهدية من رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم السابق.
وجاءت الاستقالة أيضا وسط تقارير إعلامية ألمانية تناولت الحديث عن دخله الإضافي من شركة تابعة للاتحاد.
وأبلغ جريندل، مجلس إدارة الاتحاد الألماني، عبر الهاتف، باستقالته على الفور من المنصب، حسب ما ذكره الاتحاد في بيان.
وقال جريندل، إنه “اضطرب بشدة” لأنه سيضطر لترك الرئاسة بسبب ما وصفه بـ”عدم التزامه بالتصرف المثالي”.
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