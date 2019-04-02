6 آلاف يورو تطيح بجريندل من رئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

استقال راينهارد جريندل، اليوم الثلاثاء، من منصب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بعدما أكد تلقيه ساعة يد بقيمة ستة آلاف يورو، كهدية من رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم السابق.

وجاءت الاستقالة أيضا وسط تقارير إعلامية ألمانية تناولت الحديث عن دخله الإضافي من شركة تابعة للاتحاد.

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وأبلغ جريندل، مجلس إدارة الاتحاد الألماني، عبر الهاتف، باستقالته على الفور من المنصب، حسب ما ذكره الاتحاد في بيان.

وقال جريندل، إنه “اضطرب بشدة” لأنه سيضطر لترك الرئاسة بسبب ما وصفه بـ”عدم التزامه بالتصرف المثالي”.