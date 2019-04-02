الان تتابع النصر يهنئ أحمد موسى بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في نيجيريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قدم نادي النصر، متصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للمحترفين، التهنئة إلى لاعبه النيجيري أحمد موسى، اليوم الثلاثاء، بمناسبة فوزه بجائزة أفضل لاعب في بلاده لعام 2018.
وفاز “موسى” بالجائزة، بعد تفوقه على الثنائي أليكس أيووبي لاعب أرسنال الإنجليزي، وأوديون إيجالو لاعب شنغهاي شينهوا الصيني.
وفاز موسى أيضًا بجائزة أفضل هدف لعام 2018، وذلك عن الهدف الذي سجله في شباك آيسلندا في كأس العالم التي أقيمت في روسيا.
وذكر النصر، في حسابه على “تويتر”: “نبارك لنجمنا العالمي أحمد موسى تحقيقه للقب لاعب العام في نيجيريا، وفوز هدفه الثاني على آيسلندا في كأس العالم بأفضل هدف في العام”.
ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطة واحدة أمام ملاحقه الهلال.
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