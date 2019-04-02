شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والاتحاد .. صافرة جريشة وش السعد على الأهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع دقات السابعة والنصف من مساء اليوم ، يلتقى فريق الأهلى مع الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى، وأسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء للحكم الدولى جهاد جريشة، ويعاونه كل من أحمد حسام طه وهانى خيرى، وعمرو الشناوى حكما رابعا، وكل من طارق مجدى وأسامة إسماعيل حكما خامسا .

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مباراة الأهلى والاتحاد اليوم تحمل الرقم 20 لجهاد جريشة مع الأهلى، حيث سبق وأدار 19 مباراة للفريق الأحمر فى مسابقة الدورى، حقق الأهلى الفوز فى 13 مباراة، وخسر فى 4 مباريات، بينما تعادل فى مباراتين فقط.

أول مباراة أدارها جريشة للأهلى كانت موسم 2006/2007 أمام الأوليمبى وانتهت بفوز الأهلى 5/1 .

وكانت آخر مباراة أدارها الحكم الدولى للأحمر أمام الجونة وفاز فيها الأحمر بهدفين مقابل هدف .