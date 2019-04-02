شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتقدم على المقاولون بهدف بامبو فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الإسماعيلى فى التقدم على المقاولون العرب بهدف مقابل لا شىء بعد انتهاء الشوط الأول فى المباراة المقامة بينهما باستاد السويس ضمن فعاليات الأسبوع الــ26 بمسابقة الدورى المحلى.

وأحرز هدف المباراة كريم بامبو فى الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول بعدما استلم كرة زميله الناميبى شيلونجو وأودع الكرة قوية فى شباك محمود أبو السعود حارس المقاولون.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين وسنحت العديد من الفرص السهلة أمام مرمى الفريقين وأن دانت السيطرة بعض الشىء للاعبى الإسماعيلى الذين ظهروا بشكل مغاير لينجح الدراويش فى التقدم بهدف بامبو فى الشوط الأول .

وقد بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فوزى

خط الدفاع: طارق طه – محمد مجدى – باهر محمدى – أحمد أيمن

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خط الوسط: محمود دونجا – محمود متولى

أمامهم: كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم: بنسون شيلونجو

بينما بدأ المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، إبراهيم صلاح، محمد طلعت، كريم مصطفى، حسن الشامى، محمد إبراهيم سوستة، سيف الجزيرى، فاروقا، أحمد على.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى مثلهم وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفًا وتلقت شباكه مثلهم وما زال لديه 3 مباريات مؤجلة فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 29 هدفًا.