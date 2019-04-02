شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إنبى يتقدم على الإنتاج الحربي بهدف نظيف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فريق الكرة الأول بنادى إنبى على ضيفه الإنتاج الحربى بهدف نظيف أحرزه أحمد شكرى بالدقيقة التاسعة، بعد انتهاء أحداث الشوط الأول من مواجهة الفريقين المقامة حاليًا على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، والتى تأتى ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وتبادل الفريقان فيه السيطرة دون تشكيل خطورة من المهاجمين، باستثناء لقطة الهدف، التى نجح فيها أحمد رفعت فى تمرير كرة رائعة لأحمد شكرى المنطلق من خلف دفاعات الإنتاج الحربى والذى قام بمراوغة حارس الإنتاج الحربى أحمد يحيى وأسكن الكرة الشباك.

يحتل إنبى قبل المباراة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 11 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 36 هدفًا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 33 هدفًا.