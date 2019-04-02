بيراميدز يشيد بمحمد فتحى لمشاركته أمام بتروجت بعد زفافه بـ24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إشادة بمحمد فتحى لاعب وسط الفريق بعد مشاركته فى مواجهة بتروجت ببطولة الدوري العام والتي حسمها بيراميدز بثنائية نظيفة، وذلك عقب زفافه بـ 24 ساعة فقط . وكتبت الصفحة: "31/3 زفاف محمد فتحي لاعب الفريق Advertisements 1/4 مباراة بتروجت وشارك فيها اللاعب كبديل.. احترافية عالية من عريسنا المجتهد، نتمنى لك السعادة في حياتك وننتظر منك مزيدًا من التألق"

محمد فتحى

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