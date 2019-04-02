الأهلي يحسم اليوم سفر فتحي وهشام محمد لجنوب إفريقيا

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٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

أحمد فتحي Advertisements

يحسم مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف الثنائي؛ هشام محمد وحمدي فتحي، من السفر مع بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا، عقب انتهاء مباراة الاتحاد التي تقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وشارك هشام محمد وحمدي فتحي، في تدريبات الكرة مع مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الاتحاد، ويتوقف سفرهما مع البعثة على قرار المدير الفني.

ويعقد مارتن لاسارتي، محاضرة أخيرة مع لاعبي الفريق قبل مواجهة الاتحاد السكندري، وإعلان تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة اليوم، والذي يبحث الأهلي خلالها عن الفوز، قبل إغلاق ملف الدوري العام، والتركيز من جديد في بطولة إفريقيا ومواجهة صن داونز التي تقام يوم 6 أبريل الجاري في جنوب إفريقيا في ذهاب ربع نهائي