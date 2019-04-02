انت الان تتابع رئيس الزمالك لشوبير: «هقعدك في البيت تاني» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
احمد شوبير
فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار من جديد على الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي تقام اليوم الثلاثاء على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، وأكد رئيس القلعة البيضاء، عبر فيديو خاص نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فجر اليوم الثلاثاء، أن شوبير كان يريد إقامة المباراة على استاد المكس بالإسكندرية بدلًا من برج العرب بسبب ما حدث فى مباراة القمة الماضية بين القلعة الحمراء والزمالك.
ووجه رئيس نادي الزمالك انتقادات عنيفة إلى أحمد شوبير خلال الفيديو الذي نشره وقال إنه يستغل منصبه كنائب لرئيس اتحاد الكرة، من أجل مجاملة ناديه السابق الأهلي، الذي ينتمي إليه، والذى يلعب له نجله مصطفى شوبير فى صفوفه، في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه تعرض لصفعة قوية، بعدما كان يريد نقل مباراة الأهلي والاتحاد
ووجه رئيس نادي الزمالك انتقادات عنيفة إلى أحمد شوبير خلال الفيديو الذي نشره وقال إنه يستغل منصبه كنائب لرئيس اتحاد الكرة، من أجل مجاملة ناديه السابق الأهلي، الذي ينتمي إليه، والذى يلعب له نجله مصطفى شوبير فى صفوفه، في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه تعرض لصفعة قوية، بعدما كان يريد نقل مباراة الأهلي والاتحاد لاستاد المكس، لكن محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري رفض نقلها بسبب عدم وجود جماهيري في اللقاء.
وتابع رئيس الزمالك: «برج العرب يديره أشخاص محترمة وفهموا اللعبة بتاعتك، وفيه رئيس نادي دكر اسمه محمد مصيلحي، والماتش هيتلعب طبعا في برج العرب بجمهور زي ما هما لعبوا هنا بجمهور».
واختتم: «أنا باقول لشوبير إني قعدتك في البيت وهقعدك تاني».
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