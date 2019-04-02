توشيل يؤكد استمرار غياب نيمار وكافاني ودي ماريا عن صفوف سان جيرمان بسبب الإصابة

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الألماني توماس توشيل أكد الألماني توماس توشيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم استمرار غياب الرباعي نيمار وإدينسون كافاني وآنخل دي ماريا وتوماس مونيير عن صفوف الفريق خلال مباراته المقررة غدا الأربعاء في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس فرنسا. ويعاني اللاعبون الأربعة من الإصابات التي ستحول دون مشاركتهم في المباراة أمام نانت غدا.

وأشار توشيل إلى أن اللاعبين داني ألفيش وجوليان دراكسلر يستطيعان المشاركة في اللقاء.

ويغيب نيمار عن صفوف الفريق منذ إصابته في مباراة ستراسبورج ببطولة الكأس في كانون ثان/يناير الماضي.

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