شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم في إطار خطة تطوير المانشافت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم، الثلاثاء، استقالة رئيسه، رينارد جريندل، ودخولها حيز التنفيذ بشكل فوري مع تولي نائبي الرئيس، راينر كوخ ورينارد راوبول، قيادة الاتحاد بصفة مؤقتة حتى انتخاب رئيس جديد في كونجرس من المقرر انعقاده شهر سبتمبر القادم.

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وذكرت إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية أن القرار لم يكن مفاجأة بعد عام تقريبًا على الخروج الكارثي من كأس العالم في روسيا، ويأتي كاعتراف بضرورة إجراء تغييرات في هيكل الاتحاد لتتواكب مع سعي المدير الفني يواخيم لوف لعهد جديد للكرة الألمانية.

وكانت تقارير صحفية ألمانية قد تحدثت أمس عن قبول «جريندل» ساعة فاخرة قبل عام ونصف من أحد مسؤولي كرة القدم في أوكرانيا في مؤشر على قرب رحيله من المنصب، إضافة إلى تلقيه 78 ألف يورو كمداخيل أخرى في الفترة ما بين يوليو 2016 ويوليو 2017 خلال رئاسته لفرع الاتحاد للإدارة الإعلامية.

يذكر أن «جريندل» عين رئيسًا للاتحاد الألماني في 2016 نظرًا لخبرته التي ستساعد في الربط بين كرة الهواة والمحترفين وكذلك للتعامل مع الفوضى التي تسببت بها فضيحة الفوز بتنظيم كأس العالم 2006.