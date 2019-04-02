شكرا لقرائتكم خبر عن «هدية فاخرة» تطيح برئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (برلين)

أعلن رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم (الثلاثاء) استقالته من منصبه بمفعول فوري.

وتعرض غريندل (57 عاما) لضغوطات كبيرة بعد سلسلة من الفضائح التي بلغت ذروتها في تقرير لصحيفة الاثنين بأنه قبل هدية بقيمة 6 آلاف يورو من نائب رئيس الاتحاد الأوكراني ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غريغوري سوركيس.

وفي بيان صدر اليوم، أكد غريندل أنه تلقى الهدية وأنه سينهي فترة ولايته لمدة ثلاث سنوات.

وقال غريندل «أنا منزعج جدا بترك منصبي رئيسا للاتحاد الألماني بسبب مثل هذا السلوك».

وكان غريندل تحت الضغط منذ الخروج الكارثي للمنتخب الألماني من الدور الأول لنهائيات كأس العالم في روسيا الصيف الماضي.

Advertisements

وواجه غريندل انتقادات على الخصوص من لاعب الوسط التركي الأصل مسعود أوزيل الذي أكد أنه اضطر إلى الاعتزال دوليا على خلفية ما اعتبر أنها معاملة عنصرية بحقه من الاتحاد الألماني والمسؤولين عن المنتخب، مضيفا في بيان الاعتزال أنه في نظر رئيس الاتحاد رينهارد غريندل «ألماني عندما نفوز، لكني مهاجر عندما نخسر».

كما واجه غريندل أيضا المزيد من الانتقادات بشأن مجموعة متنوعة من القضايا في الأسابيع القليلة الماضية.

ويوم الجمعة، زعمت مجلة «در شبيغل» أن غريندل أخفى نحو 78 ألف يورو من المداخيل التي تلقاها من الفروع التابعة للاتحاد الألماني في عامي 2016 و2017.

ورد الاتحاد الألماني ببيان قال فيه أن غريندل صرَّح بجميع مداخيله بشكل صحيح.

واليوم، ادعت صحيفة بيلد أن غريندل قد قبل هدية عبارة عن «ساعة فاخرة» من رئيس الاتحاد الأوكراني للعبة.

وأوضحت الصحيفة أن المدافع الدولي السابق كريستوف ميتسلدر (38 عاما) مرشح لخلافته.