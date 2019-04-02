شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار «قدساوي» لحسم مواجهة «أحد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

كثف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الوطني بندر باصريح تحضيراته لمواجهة فريق أحد، ضمن الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وركز باصريح خلال التدريبات على الجوانب اللياقية والتكتيكية، ومن ثم فرض مناورة على كامل الملعب طبق خلالها عددا من الجمل الفنية، وشهدت التدريبات حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة لدعم الفريق قبل مباراة أحد. ويسعى القدساويون للفوز في مباراة أحد والخروج من دوامة الخسائر المتتالية، والتي كان آخرها الخسارة من فريق الاتفاق في الجولة الماضية 2-3، ويحتل فريق القادسية المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة.

إلى ذلك، طالبت إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل، لاعبي الفريق بمضاعفة الجهد والتركيز خلال المباريات القادمة، خصوصاً وأن وضع الفريق لا يحتمل التفريط في النقاط، واجتمعت الإدارة بلاعبي الفريق بعد مباراة الاتفاق وتم خلال الإجتماع مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالفريق القدساوي، ووعد لاعبوا القادسية بتصحيح الأوضاع في مباراة أحد القادمة والظفر بالثلاث نقاط، وإعادة الفريق لطريق الانتصارات من جديد بعد موجة الخسائر التي اجتاحت الفريق.