شكرا لقرائتكم غياب 7 نجوم عن قائمة ريال مدريد أمام فالنسيا بالدورى الإسبانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى عن قائمة الفريق لمواجهة نظيره فالنسيا فى الجولة الـ30 من الليجا. وغاب عن القائمة، 7 لاعبين هم تيبو كورتوا، ماركوس يورينتى، دانى كارفاخال وفينيسيوس جونيور للإصابة، بينما يغيب ناتشو فرنانديز للإيقاف لتراكم البطاقات الملونة كما يغيب فالفيردى ودياز. وفقا للموقع الرسمى للنادى الملكى جاءت قائمة ريال مدريد كالتالى: حراسة المرمى: نافاس، لوكا، موحا. Advertisements الدفاع: فاييخو، راموس، فاران، مارسيلو، أودريوزولا، ريجيليون. الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس. الهجوم: بنزيما، ماريانو، بيل وفاسكيز. ويحتل الريال المركز الثالث بجدول مسابقة الدورى الإسبانى برصيد 57 نقطة خلفاً للمتصدر برشلونة برصيد 69 نقطة ثم الوصيف أتلتيكو مدريد برصيد 59 نقطة.

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