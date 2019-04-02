أحمد على يقود هجوم المقاولون أمام الإسماعيلى...

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جدة - عمرو شويل أعلن عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلى فى الاسبوع الــ26 بمسابقة الدورى الممتاز.

التشكيل كالتالى:

محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير، إبراهيم صلاح، محمد طلعت، كريم مصطفى، حسن الشامى، محمد إبراهيم سوسته، سيف الجزيرى، فاروقا، أحمد على.

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ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى مثلهم وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفًا وتلقت شباكه مثلهم وما زال لديه 3 مباريات مؤجلة فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 29 هدفًا.