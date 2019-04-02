شكرا لقرائتكم الإنتاج يواجه الجيش على استاد الشرطة 6 أبريل الجارى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إقامة مباراة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش، فى الأسبوع الـ28 لدورى القسم الأول بملعب كلية الشرطة بدلا من استاد السلام. وتقام المباراة فى الساعة الثالثة عصرا بدلا من الثامنة مساء يوم السبت 6 أبريل الجارى.

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