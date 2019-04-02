الإسماعيلى يهاجم المقاولون بشيلونجو وبامبو...

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى، تشكيل فريقه لملاقاة المقاولون العرب بعد قليل لحساب الأسبوع الــ26 بمسابقة الدورى المحلى. التشكيل شهد عودة طارق طه وباهر المحمدى بعد انتهاء ايقافهما فضلا عن محمد مجدى قلب الدفاع ومشاركة محمود متولى فى وسط الملعب والناميبى بنسون شيلونجو من البداية. وجاء التشكيل كاملا كالتالى: حراسة المرمى: محمد فوزى خط الدفاع: طارق طه – محمد مجدى – باهر محمدى – أحمد أيمن Advertisements خط الوسط: محمود دونجا – محمود متولى أمامهم: كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم: بنسون شيلونجو على مقاعد البدلاء: محمود رضا – ريتشارد بافور – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم – محمد هاشم – عودة مارشال – محمد الضرف.

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