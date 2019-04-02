شكرا لقرائتكم استقالة رئيس أكبر اتحاد كرة قدم فى العالم.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت النسخة الإلكترونية من مجلة "دير شبيجل"، عن أن رئيس الاتحاد الألمانى لكرة القدم، راينهارد جريندل، سيستقيل من منصبه اليوم الثلاثاء.

ويتعرض جريندل، الذى تولى رئاسة أكبر اتحاد رياضى فى العالم من حيث عدد الأعضاء فى 2016، لضغط متزايد بسبب تقارير تتعلق بدخله من شركة تابعة للاتحاد الألمانى وهدية تلقاها من زميل أجنبى، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وذلك على خلفية الضغوط التى واجهته بعد أن نشرت تقارير إعلامية بخصوص حصوله على دخل إضافى من شركة تابعة للإتحاد.

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وكان غريندل، الذى يرأس الاتحاد منذ أبريل 2016، قد نفى وجود أى سرية بشأن دخل إضافى قيمته نحو 78 ألف يورو (87 ألف و300 دولار) يتقاضاه نظير عمله فى منصب رئيس المجلس الإشرافى بالشركة التابعة للاتحاد.

وعقب كأس العالم، أعلن أوزيل نهاية مشواره مع المنتخب الألمانى موجها انتقادات حادة ضد جريندل الذى اعترف بعدها بارتكاب بعض الأخطاء فى التعامل مع هذه القضية.

وتشير التوقعات إلى أن نائبا الرئيس راينر كوخ ورينهارد روبال، سيتوليان منصب الرئيس فور تقدم جريندل باستقالته رسميا.