شكرا لقرائتكم ميسى يسعى لتحطيم رقم كاسياس أمام فياريال بالليجا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رقم قياسى جديد ينتظر المعجزة ميسى قائد فريق برشلونة الإسبانى عندما يلتقى فياريال فى الليجا فى التاسعة والنصف مساء الليلة الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ30.

وقالت صحيفة "أس"الإسبانية، إنه فى حالة تحقيق برشلونة الفوز على فياريال مساء، سيصل ليونيل ميسى إلى الانتصار الـ 335 بالليجا ويكسر الرقم المُسجل باسم إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق بـ334 انتصارا.

أضافت الصحيفة، أن ميسى حقق 334 انتصارا بالدورى الإسبانى حتى الآن من أصل 445 مباراة، حيث فاز فى 188 لقاء بكامب نو و146 خارجه بنسبة فوز 75%.

ويحتل ليونيل ميسى نجم فريق برشلونة الإسبانى صدارة هدافى الليجا برصيد 31 هدفاً بفارق 13 هدفاً عن أقرب المنافسين لويس سواريز الوصيف برصيد 18 هدفاً.