أجويرو يغيب عن المان سيتى أمام كارديف فى البريميرليج...

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جدة - عمرو شويل أكد بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى أن سيرجيو أجويرو مهاجم الفريق، لن يشارك فى مباراة الفريق أمام كارديف سيتى والمقرر إقامتها غدا فى الجولة 33 من الدورى الإنجليزى الممتاز.
وغادر أجويرو ملعب كوفين كوتيج السبت الماضى فى الدقيقة 57 وظهر متأثرا بإصابة فى ساقه، بعدما سجل هدفا وصنع آخر لبرناردو سيلفا قادا السيتى للفوز على مضيفه فولهام 2/0.
وقال جوارديولا فى مؤتمر صحفى الذى عقده اليوم: "أجويرو لم يشارك فى التدريبات الجماعية منذ مباراة فولهام الأخيرة، وبالتالى لن يكون متواجدا معنا فى مباراة الغد، وأتمنى أن يلحق بمباراة السبت المقبل أمام برايتون فى نصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى."
ويحتل مانشستر سيتى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 77 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.
ويتصدر أجويرو ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 19 هدف حتى الآن.
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