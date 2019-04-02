شكرا لقرائتكم عواد يهنئ السولية بعيد ميلاده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الحارس الدولى محمد عواد المعار فى فريق الوحدة السعودى، زميله السابق فى فريق الإسماعيلى عمرو السولية بعيد ميلاده. وكتب عواد على موقع التواصل الاجتماعى توتير: كل سنة وأنت طيب يا حبيبى عقبال ألف سنة. Advertisements



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