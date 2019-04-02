شكرا لقرائتكم رسميا.. 300 مشجع لمباراة طنطا وغزل المحلة بدورى القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو طنطا الذى يتصدر المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى، فاكسا رسميا من مديرية أمن الغربية يؤكدون فيه موافقتهم على حضور 300 مشجع لمباراة طنطا وغزل المحلة، المقرر لها الخميس المقبل باستاد نادى طنطا.
وأكد الفاكس على حضور 250 مشجع طنطاوى للمباراة، بالإضافة لحضور 50 مشجعا لغزل المحلة على أن يجلس مشجعى غزل المحلة فى مدرج الدرجة الأولى يمين بالمقصورة الرئيسية لاستاد طنطا، فيما يجلس مشجعى طنطا فى مدرج الدرجة الثالثة شمال المواجه لمستشفى طنطا الجامعى.
من جانبه أجرى مجلس إدارة غزل المحلة اتصالات مكثفة مع مسئولى طنطا من أجل التنسيق لدخول الجماهير الخاصة بغزل المحلة فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور ياسر المعداوى مدير العلاقات العامة بنادى طنطا على تسهيل كافة العقبات الخاصة بدخول جماهير غزل المحلة مؤكدا أن المباراة ما هى إلا مباراة فى كرة القدم بين أشقاء وأبناء بلد واحدة.
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