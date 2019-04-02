شكرا لقرائتكم حمدى النقاز جاهز لمواجهة سموحة بعد تعافيه من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت الأشعة التى خضع لها حمدى النقاز، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، تماثله للشفاء من الإصابة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية وتسببت فى غيابه عن لقاء القمة.

وأصبح حمدى النقاز، جاهزا لقيادة دفاع الزمالك أمام سموحة من الناحية الطبية، وسيحسم السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق موقفه الفنى من ضم اللاعب لقائمة لقاء الغد أمام سموحة.

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وكان حمدى النقاز من الإصابة فى العضلة الأمامية وهى التى تسبب فى غيابه عن مواجهة الأهلى التى أقيمت يوم السبت الماضى، قبل أن تثبت الأشعة تعافيه من الإصابة.