شكرا لقرائتكم برونو أوفيني أفضل لاعب في الجولة 25 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خطف برونو أوفيني مدافع النصر جائزة أفضل لاعب في الجولة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كما فاز مدربه البرتغالي روي فيتوريا بجائزة أفضل مدرب وجمهور الشباب على أفضل جمهور.

وسجل برونو أوفيني هدفين ثمينين في مرمى الهلال خلال لقاء ديربي الرياض الذي انتهى نصراوياً 3-2 ليصعد الأصفر إلى صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال.

وحافظ فيتوريا على جائزة أفضل مدرب للأسبوع الثاني على التوالي بعدما حصل عليها في الجولة 24 كذلك عقب فوز فريقه العريض على الوحدة 4-0، أما جمهور الشباب فساند فريقه في المدينة المنورة أمام أحد ليخرج منتصراً بهدفين مقابل هدف ويتمسك بالمركز الثالث.