"المصرى" بالذكرى الخامسة لرحيل طه بصرى: كان يحظى بمكانة كبيرة لدى الجماهير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النادى المصرى البورسعيدى، الذكرى الرابعة لوفاة الكابتن طه بصرى، مؤكدا أنه كان يحظى بمكانة كبيرة لدى كافة جماهير الكرة المصرية.

وقال حساب النادى: "الذكرى السنوية الخامسة لرحيل الخلوق الكابتن طه بصرى المدير الفنى الأسبق للنادى المصرى، الذى كان يحظى بمكانة كبيرة لدى كافة جماهير الكرة المصرية بفضل أخلاقه الرفيعة وروحه الرياضية العالية".



النادى المصرى

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توفى النجم الراحل طه بصرى نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، فى مثل هذا اليوم 2 أبريل 2014 بعد صراع مرير مع المرض.



الكابتن طه بصرى

طه بصرى مواليد 2 أكتوبر 1946، بقرية الجبل الأصفر إحدى قرى محافظة القليوبية، وهو من أسرة بسيطة مادياً "غاية فى البساطة" لكنها ثرية فكرياً ومعنوياً ذات جذور صعيدية من جنوب أسوان، وفى حقول الجبل الأصفر وشوارعها الفضية برز الفتى الأسمر طه بصرى كأحد مواهب السحرة فى كرة القدم.

حقق بصرى إنجازات كبيرة، عندما كان لاعبًا فى صفوف الزمالك والعربى الكويتى والمنتخب الوطنى فى فترة السبعينيات، كما حقق نجم وسط الزمالك الأسبق بطولتى الدورى والكأس مع الزمالك واشترك مع المنتخب الوطنى فى بطولات كأس الأمم الإفريقية أعوام 1970 و1974 و1976، وسجل فى بطولتى 74 و76 أربعة أهداف لمنتخب الفراعنة.

كان "بصرى" أول من قاد إنبى بعد صعوده للدورى العام موسم 2003 واستطاع تحقيق أكبر مفاجآت الدورى هذا الموسم عندما قاد فريقه للفوز على الأهلى فى الجولة الأخيرة من البطولة بهدف نظيف، مما أزاح الأهلى عن تصدر جدول المسابقة ومنح الغريم التقليدى "الزمالك" لقب البطولة، وكان خير تكريم له فى هذا الموسم حصوله على لقب أفضل مدرب بمصر، نظرًا لنتائجه المبهرة مع الفريق الصاعد حديثا من دورى الدرجة الثانية، وتوج مشواره مع الفريق بقيادته للفوز بكأس مصر موسم 2004 – 2005، وعلى صعيد المنتخبات الوطنية درب "إيزيبيو" الكرة المصرية منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا فى بطولة العالم بكندا عام 1987.