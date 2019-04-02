أحمد على يقود هجوم ذئاب الجبل أمام الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلى فى الأسبوع الــ26 بمسابقة الدورى الممتاز.
التشكيل كالتالى:
فى حراسة المرمى محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير، إبراهيم صلاح، محمد طلعت، كريم مصطفى، حسن الشامى، محمد إبراهيم سوسته، سيف الجزيرى، فاروقا، أحمد على.
ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى مثلهم وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفًا وتلقت شباكه مثلهم وما زال لديه 3 مباريات مؤجلة فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 29 هدفًا.
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