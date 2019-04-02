صدام نارى مع بيراميدز.. ماذا يخبئ إبريل لعشاق الأهلى؟ فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح اليوم الثلاثاء فريق الأهلى مبارياته فى شهر إبريل حينما يحل ضيفاً على الاتحاد السكندرى بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري العام، وبعيداً عن مواجهة زعيم الثغر ينتظر عشاق الفانلة الحمراء مواجهات حاسمة سواء على الصعيد المحلى أو الإفريقى بعد انتهاء شهر مارس. ماذا فعل الأهلى فى شهر مارس ؟ ماذا فعل الأهلى فى شهر مارس ؟ لعب المارد الأحمر 4 مباريات خلال شهر مارس، حقق الفوز فى مباراتين وخسر فى لقاء وحيد وتعادل فى مثله وسجل 7 أهداف وتلقت شباكه هدف واحد كالتالى : 4 مارس .. الاهلى يفوز على بتروجت برباعية دون رد بالدوري 9 مارس .. الاهلى يخسر من فيتا كلوب بهدف دون رد 16 مارس .. الاهلى يفوز على شبيبة الساورة الجزائرى 3-0 ويتأهل لدور الثمانية 30 مارس .. تعادل سلبى بين الاهلى والزمالك 6 مواجهات نارية تنتظر الأهلى فى شهر أبريل 6 مواجهات نارية تنتظر الأهلى فى شهر أبريل تنتظر فريق الاهلى 6 مباريات حاسمة خلال شهر أبريل تحدد مصيره سواء فى المنافسة على بطولة الدوري أو التتويج بدوري أبطال أفريقيا كالتالى : Advertisements 2 أبريل .. الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى 7.30 مساءاً 6 أبريل .. الاهلى يواجه صن دوانز الجنوب أفريقى 8.00 مساءاً 10 أبريل .. الاهلى يواجه المقاصة 8.00 مساءاً 13 أبريل .. الاهلى يواجه صن دوانز ..9.00 مساءاً 18 أبريل .. الاهلى يواجه بيراميدز ..8.00 مساءاً 22 أبريل .. الاهلى يواجه المصرى البورسعيدى ..5.00 عصراً

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