شيلونجو يقود هجوم الإسماعيلى أمام المقاولون العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى تشكيل فريقه لملاقاة المقاولون العرب، بعد قليل، فى الأسبوع الـ26 بمسابقة الدورى المحلى. التشكيل شهد عودة طارق طه وباهر المحمدى بعد انتهاء إيقافهما، فضلا عن محمد مجدى قلب الدفاع، ومشاركة محمود متولى فى وسط الملعب، والناميبى بنسون شيلونجو من البداية. وجاء التشكيل كاملا كالتالى … حراسة المرمى .. محمد فوزى Advertisements خط الدفاع ..طارق طه – محمد مجدى – باهر محمدى – أحمد أيمن خط الوسط .. محمود دونجا – محمود متولى أمامهم .. كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم .. بنسون شيلونجو على مقاعد البدلاء .. محمود رضا – ريتشارد بافور – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم – محمد هاشم – عودة مارشال – محمد الضرف.

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