شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصد كأس مصر لـ ناشئات اليد مواليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فريق ناشئات كرة اليد مواليد 2004 بالزمالك لقب كأس مصر للموسم المحلى 2018 / 2019 بالفوز على 6 أكتوبر فى النهائى الذى أقيم على صالة الأول بنتيجة 19 / 16. بينما حصل فريق الأهلى على المركز الثالث والميدالية البرونزية بالفوز على سموحة بنتيجة 28 / 24 فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع. كان فريق الزمالك قد تأهل إلى النهائى بالفوز على سموحة بنتيجة 30 / 23، بينما تأهل 6 أكتوبر بالفوز على الأهلى بنتيجة 21 / 16.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يحصد كأس مصر لـ ناشئات اليد مواليد 2004 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.