ماذا فعل الدراويش وذئاب الجبل فى 67 مباراة قبل صدام الليلة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الإسماعيلى نظيره المقاولون العرب فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد السويس فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى العام فى كلاسيكو أولاد العم الذى لن تنقصه الإثارة لاسيما بعد تعادل الدراويش مع إنبى سلبيًا وتعادل ذئاب الجبل مع المصرى بهدفين لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة .
منذ صعود المقاولون العرب للدورى الممتاز موسم 79/78، تقابل الدراويش وذئاب الجبل بالدورى العام فى 67 مباراة ، فاز الإسماعيلى فى 30 وخسر فى 12 وتعادل فى 25 مباراة.
سجل الإسماعيلى 78 هدفا فى مرمى المقاولون بينما استقبلت شباكه 54 هدفا.
أكبر فوز حققه الإسماعيلى 4-0 موسم 78-79، و5-1 موسم 2008-2009
وأكبر فوز للمقاولون العرب العرب 4-1 موسم 82-83
حقق الإسماعيلى الفوز ذهابا وإيابا 2-0، و4-0 موسم 78-79
1-0 و1-0 موسم 91-92، و3-1 و1-0 موسم 93-94 وكذلك مواسم 99-2000 و98-99 و2001 -2002
وحقق المقاولون الفوز ذهابا وإيابا 2-1و1-0 موسم 2010-2011
ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى مثلهم وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفًا وتلقت شباكه مثلهم وما زال لديه 3 مباريات مؤجلة فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 29 هدفًا.
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